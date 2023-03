“Le Iene”, Belen torna in studio: il vero motivo della sua assenza (Di martedì 21 marzo 2023) L’assenza di Belen Rodriguez a Le Iene la scorsa settimana aveva allarmato i suoi fan. Al suo posto si era presentato in studio, facendo le sue veci, l’attore Claudio Santamaria, che ha poi tenuto un monologo all’interno dello studio del celebre programma d’inchiesta di Mediaset. Molti hanno provato a indagare sulla vicenda, contattando in privato la conduttrice argentina, come lei stessa ha confermato, ma lei ha preferito restare per un po’ in silenzio. La spiegazione è però giunta stasera, nella nuova puntata del 21 marzo, proprio dalla bocca della diretta interessata, nuovamente alla guida dello show. Le Iene, torna Belen e spiega la sua assenza Belen Rodriguez è tornata a Le ... Leggi su dilei (Di martedì 21 marzo 2023) L’diRodriguez a Lela scorsa settimana aveva allarmato i suoi fan. Al suo posto si era presentato in, facendo le sue veci, l’attore Claudio Santamaria, che ha poi tenuto un monologo all’interno dellodel celebre programma d’inchiesta di Mediaset. Molti hanno provato a indagare sulla vicenda, contattando in privato la conduttrice argentina, come lei stessa ha confermato, ma lei ha preferito restare per un po’ in silenzio. La spiegazione è però giunta stasera, nella nuova puntata del 21 marzo, proprio dalla boccadiretta interessata, nuovamente alla guida dello show. Lee spiega la suaRodriguez èta a Le ...

