Incendio furgone parcheggiato a Saronno, atto doloso? (Di martedì 21 marzo 2023) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Incendio di un furgone questa sera in via Vivaldi a Saronno. Il mezzo era parcheggiato quando al suo interno si sono sviluppate le fiamme, scaturite nella parte anteriore. Immediata la chiamata i vigili del fuoco che sono giunti sul posto in pochi minuti spegnendo le fiamme prima che queste potessero distruggere completamente il mezzo. Sono ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di martedì 21 marzo 2023) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colordi unquesta sera in via Vivaldi a. Il mezzo eraquando al suo interno si sono sviluppate le fiamme, scaturite nella parte anteriore. Immediata la chiamata i vigili del fuoco che sono giunti sul posto in pochi minuti spegnendo le fiamme prima che queste potessero distruggere completamente il mezzo. Sono ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AlpaUno : Incendio a Partinico, danneggiato furgone di un panificio. Indagini in corso - GDS_it : Un #incendio ha danneggiato questa notte il furgone di un panificio di Partinico - blogsicilia : #notizie #sicilia In fiamme furgone di un panificio nel Palermitano, indagini sulle cause - - andreastoolbox : Brucia un capannone agricolo, danni ingenti: le fiamme distruggono anche un furgone #un #Brucia #capannone #danni… - corrierefirenze : Incendio sull'A1, furgone in fiamme vicino Firenze -