Gwyneth Paltrow a processo per un incidente di sci nel 2016: la vittima chiede 300mila euro di danni (Di martedì 21 marzo 2023) Negli Stati Uniti inizia il processo a Gwyneth Paltrow per un incidente sugli sci. L’attrice nel 2016 si scontrò con l’ottico in pensione Terry Sanderson, 76 anni. All’epoca riportò lesioni cerebrali e alcune costole rotte. Per questi motivi, Sanderson ha chiesto un risarcimento di 300 mila dollari. A Paltrow viene contestata negligenza e disattenzione e – oltre alle ferite fisiche – anche lo stress emotivo provocato all’uomo. Stando a quanto scritto nelle carte processuali, Paltrow avrebbe perso il controllo con gli sci e da qui l’incidente con il 76enne che cadde violentemente. La difesa, invece, sostiene in una contro denuncia che in realtà sarebbe stata la diva di Hollywood a subire l’urto. Oltre a ritenere che il pensionato sarebbe stato in buone condizioni dopo lo scontro e che i ... Leggi su open.online (Di martedì 21 marzo 2023) Negli Stati Uniti inizia ilPaltrow per unsugli sci. L’attrice nelsi scontrò con l’ottico in pensione Terry Sanderson, 76 anni. All’epoca riportò lesioni cerebrali e alcune costole rotte. Per questi motivi, Sanderson ha chiesto un risarcimento di 300 mila dollari. A Paltrow viene contestata negligenza e disattenzione e – oltre alle ferite fisiche – anche lo stress emotivo provocato all’uomo. Stando a quanto scritto nelle carte processuali, Paltrow avrebbe perso il controllo con gli sci e da qui l’con il 76enne che cadde violentemente. La difesa, invece, sostiene in una contro denuncia che in realtà sarebbe stata la diva di Hollywood a subire l’urto. Oltre a ritenere che il pensionato sarebbe stato in buone condizioni dopo lo scontro e che i ...

