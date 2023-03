Xi Ijnping a Mosca | tutti i limiti dell’amicizia Russia-Cina Incontro n 39 tra i due leader

Leggi su ilfogliettone

(Di lunedì 20 marzo 2023) Oggi al 39esimocon Vladimir Putin da quando è alla guida della, ovvero dal 2013, Xi Jinping ha sottoscritto all'inizio di febbraio 2022 con il collega russo Vladimir Putin una dichiarazione congiunta in cui i rapporti tra i rispettivi Paesi sono definiti "amicizia senza": l'espressione suggeriva la possibilità di costruire un asse anche in campo militare, pur senza i vincoli della classica alleanza. Pochi giorni dopo lainvadeva l'Ucraina e da allora idell'intesa sono diventati anche più evidenti. Allo stesso tempo i due Paesi si ritrovano in una sorta di mutua dipendenza, spinti l'uno verso l'altro da una congiuntura che traduce in interessi comuni alcune divergenze strategiche. La stessa guerra in Ucraina trovasu ...