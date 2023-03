Eros Ramazzotti e Dalila Gelsomino: la conferma del nuovo amore in… due selfie (Di lunedì 20 marzo 2023) Dalila Gelsomino ed Eros Ramazzotti sono una coppia, ormai non ci sono più dubbi. Solo qualche settimana fa il cantante aveva rivelato di essere di nuovo innamorato, pur senza rivelare l’identità della nuova compagna, forse per preservare la sua privacy, ma alla fine è stato lo stesso interprete di Adesso Tu e Aurora a uscire allo scoperto e a dichiararsi sui social, nonostante lui sia sempre riservatissimo. Il 7 marzo 2023, giorno del 34esimo compleanno di lei, l’artista ha pubblicato uno scatto che li vedeva ritratti insieme mentre si baciavano, corredato dalla scritta eloquente: “Auguri amore mio“, anche se in quel momento il suo nome non era ancora noto. Chi si augurava che lui potesse avere un ritorno di fiamma con la sua celebre ex Michelle Hunziker, mamma della sua primogenita ... Leggi su news.robadadonne (Di lunedì 20 marzo 2023)edsono una coppia, ormai non ci sono più dubbi. Solo qualche settimana fa il cantante aveva rivelato di essere diinnamorato, pur senza rivelare l’identità della nuova compagna, forse per preservare la sua privacy, ma alla fine è stato lo stesso interprete di Adesso Tu e Aurora a uscire allo scoperto e a dichiararsi sui social, nonostante lui sia sempre riservatissimo. Il 7 marzo 2023, giorno del 34esimo compleanno di lei, l’artista ha pubblicato uno scatto che li vedeva ritratti insieme mentre si baciavano, corredato dalla scritta eloquente: “Augurimio“, anche se in quel momento il suo nome non era ancora noto. Chi si augurava che lui potesse avere un ritorno di fiamma con la sua celebre ex Michelle Hunziker, mamma della sua primogenita ...

