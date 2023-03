Barbara De Rossi: ‘La violenza sulle donne è allucinante: sul lavoro ci hanno provato anche con me’ (Di domenica 19 marzo 2023) Barbara De Rossi ospite oggi a ‘Da noi… a ruota libera’ confessa: “Sono nata in un periodo in cui il cinema era anche molto commerciale. Ci hanno provato con me nel corso della mia carriera, ma credo che tutto dipenda da quello che vogliamo. Nessuno mi ha mai puntato contro un fucile per lavorare, io ho semplicemente detto no, ho girato l’angolo e sono andata da un’altra parte. Capisco che ci siano donne che si trovano ad affrontare condizioni di forte disagio sul proprio posto di lavoro, ma nel mondo dello spettacolo c’è ampia possibilità di scelta”. Barbara De Rossi e la violenza sulle donne Francesca Fialdini, nel corso dell’intervista, chiede un parere alla De ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 19 marzo 2023)Deospite oggi a ‘Da noi… a ruota libera’ confessa: “Sono nata in un periodo in cui il cinema eramolto commerciale. Cicon me nel corso della mia carriera, ma credo che tutto dipenda da quello che vogliamo. Nessuno mi ha mai puntato contro un fucile per lavorare, io ho semplicemente detto no, ho girato l’angolo e sono andata da un’altra parte. Capisco che ci sianoche si trovano ad affrontare condizioni di forte disagio sul proprio posto di, ma nel mondo dello spettacolo c’è ampia possibilità di scelta”.Dee laFrancesca Fialdini, nel corso dell’intervista, chiede un parere alla De ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... BarbaraDeRossiO : RT @SMSNEWSOFFICIAL: A #DANOIARUOTALIBERA OSPITI @BarbaraDeRossiO @ClaudioLippi e #FEDERICALIPPI @barbaraforia #UGOBRESSANELLO @francifial… - BarbaraDeRossiO : RT @miridesant: Che bella Barbara De Rossi Brava anche come conduttrice Perché non le date un programma? #Rai #aruotalibera @BarbaraDeRossiO - CorriereCitta : Barbara De Rossi: ‘La violenza sulle donne è allucinante: sul lavoro ci hanno provato anche con me’ - ilmessaggeroit : Barbara De Rossi a da noi a ... ruota libera: «Con me nel cinema ci hanno provato, ma io ho detto no. Si può scegli… - leggoit : #barbara de rossi ospite di #francesca fialdini: «Di violenza non si parla mai troppo, ci hanno provato con me in c… -