Su Instagram arriva il verificato (in abbonamento), presto su Facebook (Di sabato 18 marzo 2023) Sulla falsariga di Twitter, anche Meta, società madre di Facebook e Instagram, ha lanciato un servizio di abbonamento, per ora esclusivo degli Stati Uniti con diffusione in altri mercati nei prossimi mesi. Il nuovo servizio a pagamento consente agli utenti di entrambe le piattaforme del social network di pagare per la verifica, è anche possibile mettersi in lista d'attesa. SIAE rifiuta proposta unilaterale di Meta: basta musica italiana su Facebook e Instagram Instagram e Facebook in abbonamento Come avviene in questi casi, è lo stesso CEO Mark Zuckerberg ad annunciare la novità in arrivo e già partita per alcuni account negli Stati Uniti. L'annuncio è avvenuto sul suo "Meta Channel", una delle ultime funzionalità che l'azienda ha implementato per ...

