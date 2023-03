LIVE Udinese-Milan 2-1 | Ibra di rigore | poi Beto non perdona!

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cuocciosimo : RT @MJSLive1: Udinese - AC Milan LIVE #UdineseMilan Nardella #SempreMilan Serie A #gioiellers #MilanoSanremo - milansette : Udinese-Milan 1-0: inizia la partita - fitranto_rizki : RT @MJSLive1: Udinese - AC Milan LIVE #UdineseMilan Nardella #SempreMilan Serie A #gioiellers #MilanoSanremo - syaldifadillah : RT @MJSLive1: Udinese - AC Milan LIVE #UdineseMilan Nardella #SempreMilan Serie A #gioiellers #MilanoSanremo - CalcioNews24 : Ultime Notizie Serie A: Le parole di Sousa e Motta, Sottil espulso in Udinese-Milan -

UDINE - L'anticipo serale del sabato della 27ª giornata di Serie A vedrà l'ospitare il Milan. I friulani di Sottil sono tornati a vincere dopo due mesi, passando in casa dell'Empoli e scenderanno in campo galvanizzati contro i rossoneri, avendo la salvezza già in ...Il match valido per la 27ª giornata di Serie A 2022/2023 trae Milan: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAlla Dacia Arena,e Milan si affrontano nel match valido per la 27° giornata di campionato di Serie A ...Commenta per primo Di seguito, gli episodi discussi di- Milan, anticipo della 27esima giornata di Serie A. LA DESIGNAZIONE ARBITRALE DOVERI CECCONI - BERCIGLI IV: FELICIANI VAR: NASCA AVAR: PAGANESSI GLI EPISODI 47': espulso Sottil per proteste ...

Diretta Udinese-Milan 2-1: segui la partita LIVE Corriere dello Sport

Brutto primo tempo dei rossoneri. 17' Altro corner per l'Udinese, smanaccia via Maignan. 15' Destro di Wallace da fuori area, deviazione di Saelemaekers e altro corner per l'Udinese. L'azione si ...Brutto primo tempo dei rossoneri. 17' Altro corner per l'Udinese, smanaccia via Maignan. 15' Destro di Wallace da fuori area, deviazione di Saelemaekers e altro corner per l'Udinese. L'azione si ...