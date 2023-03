Mara Maionchi svela se farà mai l’opinionista al GF Vip

(Di domenica 12 marzo 2023) A TV Talkal pubblico se c'è la possibilità di vederla in futuro come opinionista del GF Vip. Poi commette una gaffe L'articolo proviene da Novella 2000.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... larabettini1974 : RT @Vale41229116: Mara Maionchi:“Non prenderei mai il posto di Orietta Berti al gfvip perché dovrei recitare e mentire” Che asfaltata by M… - Bora72634591 : @SBruganelli Sonia scusa hai sentito ieri su rai3 Mara Maionchi? Perché ti presti a questo circo al massacro contro… - RosariaPetragl1 : RT @gicarestik2: Mara maionchi “Non prenderei mai il posto di Orietta Berti al #gfvip perché dovrei recitare e mentire” MARAAAAAA CHE ASFAL… - Consigl81799416 : RT @Vale41229116: Mara Maionchi:“Non prenderei mai il posto di Orietta Berti al gfvip perché dovrei recitare e mentire” Che asfaltata by M… - NadiaArgento : RT @Vale41229116: Mara Maionchi:“Non prenderei mai il posto di Orietta Berti al gfvip perché dovrei recitare e mentire” Che asfaltata by M… -

Gli auguri delle amiche Sandra Milo ha poi ricevuto una bella sorpresa da parte di alcune amiche che le hanno fatto gli auguri: Giovanna Ralli, Orietta Berti,e Claudia Gerini . Al ..."Chiunque ami lo spettacolo, l'intrattenimento non può non amare, Sandra Milo e Orietta Berti - aveva spiegato Antonella D'Errico, Executive Vice President Programming Sky Italia - ed è ...Stasera 12 marzo su Sky Uno e in streaming su NOW alle 21:15 quarta tappa per Quelle brave ragazze 2 . Il road trip con, Sandra Milo e Marisa Laurito continua. Le tre protagoniste si spostano da Fes a Ifrane, definita la 'Svizzera del Marocco'. Missione dopo missione, Quelle brave ragazze la cultura ...

Quelle brave ragazze 2: stasera la quarta tappa con Mara Maionchi ... Movieplayer

A TV Talk Mara Maionchi svela al pubblico se c'è la possibilità di vederla in futuro come opinionista del GF Vip. Poi commette una gaffe ...Stasera su Sky Uno e in streaming su NOW quarta tappa per Quelle brave ragazze 2, il road show con Mara Maionchi, Sandra Milo e Marisa Laurito.