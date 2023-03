Pd e Movimento 5 Stelle tornano a parlarsi, Conte a Schlein: “Confrontiamoci” (Di venerdì 3 marzo 2023) L’elezione di Elly Schlein alla segreteria del Pd potrebbe risanare l’alleanza del cosiddetto “campo largo”, quella che vedeva i dem al fianco del Movimento 5 Stelle, infrantasi la scorsa estate con il voto contrario dei pentastellati alla questione di fiducia del governo Draghi sul Dl Aiuti che fece cadere l’esecutivo spianando la strada all’ascesa del centrodestra. Il leader dei grillini Giuseppe Conte apre alla nuova inquilina del Nazzareno auspicando “di avere un dialogo, poterci misurare su obiettivi concreti”, e lancia il primo tema comune sul quale Elly Schlein ha già giurato battaglia, il salario minimo. “Gli stipendi troppo bassi sono un’emergenza nazionale. Sul salario minimo non possiamo più attendere. È ora di passare dalle parole ai fatti”, scrive su Twitter l’ex premier. La proposta di ... Leggi su tpi (Di venerdì 3 marzo 2023) L’elezione di Ellyalla segreteria del Pd potrebbe risanare l’alleanza del cosiddetto “campo largo”, quella che vedeva i dem al fianco del, infrantasi la scorsa estate con il voto contrario dei pentastellati alla questione di fiducia del governo Draghi sul Dl Aiuti che fece cadere l’esecutivo spianando la strada all’ascesa del centrodestra. Il leader dei grillini Giuseppeapre alla nuova inquilina del Nazzareno auspicando “di avere un dialogo, poterci misurare su obiettivi concreti”, e lancia il primo tema comune sul quale Ellyha già giurato battaglia, il salario minimo. “Gli stipendi troppo bassi sono un’emergenza nazionale. Sul salario minimo non possiamo più attendere. È ora di passare dalle parole ai fatti”, scrive su Twitter l’ex premier. La proposta di ...

