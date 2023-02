Cristiano Ronaldo segna il primo gol in Arabia Saudita Su rigore Video

(Di sabato 4 febbraio 2023) Finalmente è arrivato ilgol dicon l’Al-Nassr, su. Il portoghese ha trovato la prima rete che ha permesso alla squadra di Rudi Garcia di pareggiare l’incontro contro l’Al-Fateh dello spagnolo Cristian Tello, ex Fiorentina. Una magra consolazione per l’Al-Nassr che adesso si trovain classifica a pari punti con l’Al-Shabab e con una serie di agguerrite inseguitrici alle spalle. La prestazione del portoghese non ha convinto i tifosi, anche perché prima del calcio diha sprecato due occasioni, una delle quali si è stampata sulla traversa. Como los hace rabiar pic.twitter.com/1ZRDOVOjKA — Y U L I S (@YulisRMCF) February 3, 2023 La prima occasione l’ha sbagliata clamorosamente. Della partita di...

