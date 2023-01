Antonella Clerici sostituita da Fabio Fazio | Lei è furiosa | “Non toccate The Voice senior”

(Di martedì 31 gennaio 2023) In Rai c’è un po’ di maretta tra, secondo quanto riportato da Davide Maggio, sempre aggiornato sul mondo del dietro le quinte. Tutto succede a causa del giorno della memoria. Per l’occasione la rete di Stato ha modificato completamente la sua programmazione, per lasciare spazio a degli speciali dedicati alla seconda guerra mondiale. I soliti ignoti di Amadeus non andrà in onda. Al suo posto ci sarà Binario 21, condotto proprio dainsieme a Liliana Segre. Il nome della trasmissione si ricollega al giorno 30 gennaio 1944, quando iniziò l’incubo della donna. Liliana Segre era soltanto una tredicenne quando dal binario 21 prese il treno che la condusse al campo di sterminio di Auschwitz, insieme ad altre 604 persone, fra cui suo padre Alberto, da ...

Pierluigi Diaco ha rischiato un 'incidente diplomatico' in Rai a causa della battuta di una delle ospiti fisse del suo talk show. Nella prima puntata della settimana di Bella Ma', su Rai2, si è ...Di Karola Sicali - 30/01/2023 Durante l'ultima puntata di 'The Voice Senior'ha avuto modo di parlare e raccontare la storia di una delle concorrenti più amate del talent che purtroppo era malata di cancro. Ha preso ormai ufficialmente in via la nuova ...

Antonella Clerici, la rivelazione: "Mia figlia Sono impazzita..." Liberoquotidiano.it

Antonella Clerici non lo nasconde: “Sono impazzita”, c'entra la figlia ... Lanostratv

Mia figlia Sono impazzita Antonella Clerici | la rivelazione clamorosa Zazoom Blog

Antonella Clerici, la confessione: "Perché non vado in tv nel weekend" Liberoquotidiano.it

Bella Ma', gaffe hard sulla Clerici: gelo in studio, come reagisce Diaco Liberoquotidiano.it

The Voice Senior 3, venerdì scorso non è andato in onda. Il fortunato talent show condotto da Antonella Clerici, dopo il secondo appuntamento confermatosi un successone con la registrazione di uno ...Bella Ma', Antonella Elia fa una battutaccia: "Sapete cosa ha detto Antonella Clerici" La prima puntata della settimana del talk di Rai2 si è aperta con ...