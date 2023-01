Ucraina | Biden | “Niente F16 a Kiev”

(Di lunedì 30 gennaio 2023) (Adnkronos) – Il presidente Usa Joeha detto che non invierà aerei da combattimento americani in. “No”, ha infatti rispostoa un giornalista che gli chiedeva se avrebbe inviato jet F16 a, come richiesto dal presidente Volodymyr Zelensky per sostenere il suo sforzo bellico contro la Russia., ricorda la Cnn, aveva già detto in più occasioni che gli aerei non sono sul tavolo. La scorsa settimana, ad esempio, ha annunciato che avrebbe inviato 31 carri armati M1 Abrams in, nonostante gli alti funzionari statunitensi avessero affermato in precedenza che i veicoli pesanti non erano adatti all’esercito del Paese.ha anche detto di non essere sicuro se visiterà l’Europa il mese prossimo per l’anniversario dell’inizio della ...

