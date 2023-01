Le formiche possono aiutare la lotta contro il cancro | Posseggono un dono straordinario

(Di sabato 28 gennaio 2023) Lesono dotate di una particolare abilità che potrebbe addirittura salvare vite umane. Ecco cosa hanno scoperto gli esperti francesi nel corso di una ricerca che ha coinvolto tre colonie di insetti ‘addestrati’ È possibile addestrare lea riconoscere i segnali di una delle più temibili patologie che colpiscono l’uomo? A quanto pare la risposta è affermativa e si tratta di una scoperta che potrebbe rivelarsi di primaria importanza tanto da poter consentire, agendo tempestivamente, di salvare molte vite umane. Lefiutare il tumore (Curiosauro)Stando a quanto emerso da una ricerca effettuata con tre colonie di insetti da un team di esperti di Parigi, lesarebbero in grado di individuare il‘fiutandone’ l’odore. Per arrivare a tale ...

Cancro: le formiche sono in grado di riconoscerlo dalle urine | Usano i recettori olfattivi sulle loro antenne.Non smettiamo mai di imparare dagli insetti. In questo caso dalle formiche, nella veste di “detective” del cancro. Sono infatti protagoniste di uno studio pubblicato il 25 gennaio sulla rivista ...