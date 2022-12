Agenzia ANSA

Barbara Walters, la star del piccolo schermoche è stata a lungo anchor di Abc, èall'età di 93 anni. Lo riporta la stessa Abc. Walters è entrata in Abc News nel 1976 ed è divenuta la prima donna anchor in un programma di informazione ...NEW YORK - La 'Signora delle interviste' se ne è andata: Barbara Walters, icona della tv americana, pioniera del giornalismo televisivo al femminile, è. Aveva 93 anni. Celebri le sue interviste al presidente egiziano Anwar al - Sadat, lo scià di Persia Reza Pahlavi, la premier britannica Margaret Thatcher e il lider maximo cubano Fidel Castro. ... Usa: morta Barbara Walters, star del piccolo schermo - Ultima Ora Barbara Walters, la star del piccolo schermo Usa che è stata a lungo anchor di Abc, è morta all'età di 93 anni. Lo riporta la stessa Abc. Walters è entrata in Abc News nel 1976 ed è divenuta la prima ...