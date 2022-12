Ratzinger | Higgins | ' sarà ricordato per i suoi sforzi nel promuovere la pace' **

(Di sabato 31 dicembre 2022) Dublino, 31 dic. (Adnkronos) - “È con tristezza che i cattolici di tutto il mondo avranno appreso della morte del Papa emerito Benedetto XVI. In questo momento di ritorno della guerra nel nostro continente e in tante aree del mondo,per iinstancabiliper trovare una strada comune nellae la buona volontà in tutto il mondo, compreso un fermo interesse per lanel Nord Irlanda". Così il presidente irlandese Michael D.sulla scomparsa di Papa Ratzinger. "anche per il valore che attribuiva al lavoro intellettuale e per l'impegno personale che vi diede all'interno della Chiesa cattolica romana, lavoro rispettato sia dai sostenitori che dai critici - ha ...

La Svolta

Dublino, 31 dic. (Adnkronos) - È con tristezza che i cattolici di tutto il mondo avranno appreso della morte del Papa emerito Benedetto XVI. In questo momento di ritorno della guerra nel ...President of Ireland Michael D. Higgins paid tribute to former Pope Benedict XVI, who died on Saturday morning at the age of 95.