Milan | Kjaer | ‘Sto provando a trovare la mia strada’

Così il difensore delSimon, ai microfoni di Sky Sport, dopo il ko per 3 - 0 in amichevole contro il Psv Eindhoven. 'Abbiamo ancora tutto da giocarci, siamo il, abbiamo vinto lo ...Ilè parso imbambolato e distratto, non a caso nei primi dieci minuti è arrivato il gol del ... richiamando Tatarusanu , oltre a Pobega, Ballo - Touré, Leao,, Bakayoko, Vranckx, Thiaw, Diaz ... MILAN, KJAER: "TROPPI ERRORI TECNICI" - Sportmediaset Simon Kjaer, difensore rossonero, si è così espresso a MilanTV dopo la sconfitta in amichevole contro il PSV: "Sosta periodo strano. Sono giunto a Dubai il 15 ed è ...Simon Kjaer, difensore del Milan, è stato intervistato da Sky Sport al termine dell'amichevole persa dai rossoneri 3-0 contro il PSV.