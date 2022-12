Joseph Ratzinger si è spento in Vaticano

Leggi su laprimapagina

(Di sabato 31 dicembre 2022) È morto. Il Papa emerito Benedetto XVI si èina 95 anni. Lo annuncia il direttore della Sala stampa della Santa Sede, Matteo Bruni. “Con dolore informo che il Papa Emerito, Benedetto XVI, è deceduto oggi alle ore 9,34, nel Monastero Mater Ecclesiae in. Non appena possibile seguiranno ulteriori informazioni”. Il corpo di, informa la Santa Sede, dalla mattina di lunedì 2 gennaio sarà nella Basilica di San Pietro per il saluto dei fedeli. I funerali “solenni ma sobri” saranno il 5 gennaio alle 9.30 e saranno officiati da Papa Francesco.