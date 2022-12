Compiti per le vacanze da sogno | Alunni fortunati

la Repubblica

... possiamo trovare testimoni che con la loro vita e la loro soffe­renza si impegnanoDio.va È pigrizia del cuore non volere accorgersi di loro. Fra igrandi e fondamentali del nostro ...Fu una assoluta sorpresatutti'. Leggi Anche Ratzinger, tutto sulla vita e sul pontificato di ... fin dall'inizio aveva motivato con la difficoltà a portare avanti i suoiconsiderato l'... Compiti per le vacanze, è ora di farli. I consigli per genitori e bambini Benedetto XVI, il primo Papa in epoca moderna a rinunciare al pontificato (prima di lui era stato, seicento anni prima, Gregorio XII nel 1415, e prima ancora Celestino V, nel 1294), non si ...Nei valgobbini, saliti dall’Eccellenza alla D e ora vicini alla C, centrale la figura di Caracciolo. Prima giocatore, ora presidente: «Ora il campo non mi manca, nel primo periodo ho avuto un contracc ...