Benedetto XVI il Papa del passo indietro e del dialogo con la ragione - 12

Ratzinger Per approfondire : Foto : Ratzinger, le foto storiche di, primo Papa emerito della storiaIl Papa Emeritosi è spento oggi alle 9.34 nel monastero Mater Ecclesiae in Vaticano. Lo scrive il direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni. Dalla mattina di lunedì 2 gennaio 2023, il ... È morto il Papa emerito Benedetto XVI - Cronaca 'Con dolore informo che il Papa Emerito, Benedetto XVI, è deceduto oggi alle ore 9:34, nel Monastero Mater Ecclesiae in Vaticano'. Lo dichiara ...“Con dolore informo che il Papa Emerito, Benedetto XVI, è deceduto oggi alle ore 9:34, nel Monastero Mater Ecclesiae in Vaticano”. Con questo comunicato stampa il Direttore della Sala Stampa della ...