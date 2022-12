Zuppa di Porro 30 dicembre 2022

Leggi su nicolaporro

(Di venerdì 30 dicembre 2022)di. tutti i commenti e i contenuti della conferenza stampa della meloni, tre ore buone in cui si passa da Qatar al Covid. La finanziaria è legge, prima di quanto sia successo l’anno scorso. Italia oggi becca la chicca: molte meno mance della finanziaria di Draghi. Bollette scendono, ma solo per coloro che non hanno scelto il mercato libero. Ferrara e la lode a Berlusconi. Ong come i pirati scrive Biloslavo. Linea dura con Theran e sulla morte di Pelè, da leggere Damascelli, sul nostro sito. I pm di Yara sotto indagine. Made in Italy e moda sopra i 100 miliardi e il Domani mette insieme le evasioni del lusso. Recensioni del Padreterno è liberale come le vetrine delle librerie in cui è esposto, si contano sulle dita di una mano. Oggi vorrei ringrazionare per l’attenzione che dedica il Roma, con Giovanni Terrano ...