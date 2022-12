TPI

C'èumidità, le pareti sono piene di. I muri si scrostano. Insomma, una situazione malsana. Per non parlare di quando piove: in quel caso abbiamo tutta l'acqua in casa. Io da quando vivo ...La polvere così ottenuta dovrà essere usata nell'immediato perché potrebbe contenereumidità ... L'alloro manterrà lontana lae eviterà la formazione di insetti. In questo modo potremo ... Troppa muffa in casa: bambina di otto mesi rischia la vita per problemi respiratori We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...