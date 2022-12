Stan Lee | il ricordo di un genio ambizioso e gentile | una super-eredità da tramandare

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 30 dicembre 2022) A quattro anni dalla morte di uno dei padri putativi della figura deleroe, ripercorriamo i successi del virtuoso autore di fumetti soffermandoci sulla suaartistica e morale, anche se non sempre priva di sbavature. SeLee fosse ancora in vita, oggi, avremmo da poco festeggiato i 100 anni di una leggenda (è nato il 28 dicembre del 1922), parlando dei sui successi editoriali e del grande amore per i suoi fan, anche incontrandolo al cinema di tanto in tanto in uno dei suoi spassosissimi cameo. Il Sorridente è invece scomparso alla veneranda età di 95 anni - alla soglia dei 96 -, ultimo dei padri putativi della figura più completa e complessa deleroe post-Golden Age, scomparso pochi mesi dopo la morte di un altro grande del fumetto mondiale, Steve Ditko. Impossibilitati dunque …