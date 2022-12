Sarah Altobello | il manager difende l’artista e poi confessa | “Se me lo chiedesse la porterei all’altare” INTERVISTA

Novella 2000

... come ha detto in diretta anche Giulia Salemi, Antonella Fiordelisi, nel televoto contro Oriana Marzoli, Attilio Romita e, ha vinto con ben il 45% dei televoti, cosa da fantascienza. ...se l'è presa con Oriana, che è 'esondata come un fiume che esonda contro Antonella. Le urla erano così forti che alla fine la regia ha cambiato inquadratura ed ha mostrato in entrambe ... Oriana inizia a nutrire dubbi su Sarah e rivela cosa le dice sotto le coperte Il manager di Sarah Altobello nell'intervista a Novella 2000 ha difeso la sua artista e ha spiegato il sentimento che lo lega a lei.Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...