Pelé e l’amicizia con Endler | il birraio tedesco che lo salvò dalla bancarotta | Primapagina

(Di venerdì 30 dicembre 2022) 2022-12-30 10:52:00Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata da CM.com: Tra gli Anni ’60 e ’70 il Santos diera una delle squadre più forti al mondo. Una sorta di Harlem Globetrotters del calcio che giravano l’Europa per fare amichevoli. I top club volevano O Rei, ma il Santos riuscì a resistere agli assalti anche grazie all’intervento di Roland, unche amava così tanto quella squadra da offrire finanziamenti e attirare sponsor per convincere i top player a rimanere al Santos.col tempo divennero amici, e fu proprio ila salvare O Reidopo che l’ex agente del brasiliano scappò con tutti i soldi. Roland ...

La storia di, il 10 per caso che palleggiava con la frutta'IDEA DI BUSINESSMAN -si ritira dal calcio il 1º ottobre 1977 con un'amichevole tra Santos e New York Cosmos - le sue ...Tanto da essere ricordato all'Onu come promotore dell'e della fraternità, più di qualsiasi altra carica istituzionale o politica.'Italia fece le spese del genio calcistico del Re nella ... Pelé e l'amicizia con Endler, il birraio tedesco che lo salvò dalla bancarotta