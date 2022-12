Nel 2022 l' incubo della guerra ha svelato la fragilità europea

(Di venerdì 30 dicembre 2022) di Claudio BrachinoROMA (ITALPRESS) – Quando si fa un bilancio, come in una biografia, si addensano troppi ricordi, lontani e recenti, e allora affideremo il racconto di un anno alle parole staffetta. Mentre scriviamo un altro grande ci ha lasciato, Pelè, e ho sotto gli occhi l'articolo su di lui di un altro grande che ci ha lasciato, Mario Sconcerti. Il calcio giocato, il calcio raccontato. Due formebellezza. Non è stato all'insegnabellezza, tranne la straordinaria finale con la Francia vinta dall'Argentina, il mondiale del Qatar, paese al centro delle polemiche più velenose, per i diritti violati e per la corruzione, secondo l'inchiesta in corso, di alcuni membri dell'europarlamento per negare pubblicamente la negazione proprio di quei diritti. Sfogliando le pagine dell'anno, in primo piano c'è la battaglia coraggiosa dei giovani e ...

Sky Sport

Juventus, infortunio per Szczesnymatch contro lo Standard Liegi Un ko pesante per Allegri che, in base agli esami, potrebbero estrometterlo in vista del match contro la Cremonese in programma ...Lionel Messi , dopo aver fatto la storia in Qatar , ha deciso di dare una festa nella sua città natale, Rosario , per chiudere ilmigliore dei modi. Alla celebrazione sono stati invitati i ... Le squadre con meno sconfitte nel 2022 in Italia e in Europa. CLASSIFICA Il Mercato telematico delle obbligazioni e dei titoli di Stato (Mot) gestito da Borsa italiana anche nel 2022 conferma la leadership europea per contratti scambiati. Il Mot, con 1. (ANSA) ...Alluvioni, frane, mareggiate e trombe d'aria hanno provocato 29 morti. i dati dell'Osservatorio Clima indicano l'urgenza di un "deciso cambio di passo nella lotta alla crisi climatica" ...