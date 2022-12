“La Simona” | alla scoperta del poemetto lirico di Benedetto Junk

Leggi su lopinionista

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Antonietta Incardona, nota pianista e musicologa, ha il piacere di informarvi della creazione di un progetto molto importante che ha la finalità di riportare all’attenzione del mondo della musica un repertorio pressoché inedito delle composizioni di. La prima tappa è l’uscita fissata per il 20 dicembre 2022 per Sheva Collection de “La”, unfirmato dall’illustre compositore torinese su testi di Ferdinando Fontana: 12 romanze per soprano e tenore edite nel 1878, eseguite dal soprano Claire Nesti, dal tenore Davide Piaggio e al pianoforte da Antonietta Incardona. A impreziosire l’album la copertina firmata dall’artista Constantina Pavel. Inoltre il 3 ottobre 2023, in occasione dei 120 anni dmorte di, Polimnia Cultura ...