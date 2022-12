In forma dopo le feste | i 7 falsi miti secondo il wellness coach

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Courtesy Ufficio Stampa Tornare inleè il mantra di gennaio. Tra pranzi, cene e appuntamenti natalizi, infatti, quasi tutti hanno la necessità di smaltire i chili di troppo. Tante le strategie adoperate per rimettersi in: c’è chi opta per il digiuno più drastico, chi salta i pasti, chi ricorre ai cibi sostitutivi o a sessioni intense di allenamento. Ma tutto questo funziona davvero? Giacomo Spazzini,e fondatore di GS Loft, fa chiarezza su alcune delle pratiche spesso adottate per tornare in, ma che nascondono delle insidie. Dall’aumento di diete detox e drastiche all’eliminazione dei carboidrati, fino a sessioni di allenamento cardio eccessive. Inle: no ...

Style - Moda Uomo del Corriere della Sera

...la perdita di ricchezza per migliaia di italiani che avevano messo da parte i soldi magari... Laprivilegiata dei risparmi è appunto il conto corrente , che oggi ingloba 1.452 dei 2.047 ...... in modo da poterne iniziare la somministrazione giàle prime scariche di diarrea. Questi preparati sono disponibili in farmacia senza prescrizione medica, in genere sottodi bustine. I ... Tornare in forma dopo le feste: attenzione ai falsi miti! Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per âmiglioramento dell'esperienzaâ, âmisurazione❠e âtargeting e pub ...