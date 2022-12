Fiorentina | successo per 7-0 nel test contro la Primavera | a segno anche Castrovilli

SPORTFACE.IT

... il 31 maggio 1993, scrisse alla Procurariportando "la segnalazione della Questura di ... L'uomo viene indicato dal giornale (che ha anche provato a contattarlo senza) con le sue ...... e bandiera delladi cui era stato capitano e con cui aveva disputato quasi 400 partite ... il giorno prima dell'addio Ildel campionato viene però festeggiato e assaporato poco ... Fiorentina, successo per 7-0 nel test contro la Primavera: a segno ... Si conclude con un 7-0 in amichevole il 2022 della Fiorentina: mattinata di amichevole in famiglia con la Primavera di Alberto Aquilani per i viola, che al termine dei novanta minuti si sono imposti..Il giocatore è stato seguito dalla Fiorentina ma alla fine ha scelto il Milan. Tutto nelle ultime ore di calciomercato. Ecco cosa è successo Rafforzare la corsia di destra ...