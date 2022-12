Equitazione | FEI Jumping World Cup 2022 | Vermeir vince la tappa di casa | secondo Dieter Dreher

Leggi su oasport

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Wilmtra le mura amiche. Il cavaliere belga ha trionfato nella nonadel circuito FEICup-2023 di(specialità salto), andata in scena alla Christmas Arena di Mechelen. Il cavaliere, in sella a Iq van het Steentj, ha infatti registrato il miglior tempo percorrendo il tracciato in 34.45 secondi precedendo il tedesco Hans(su Cous cous),con 35.19 davanti al compagno di squadra Daniel Deusser (su Scuderia 1918 Tobago Z), terzo con 35.39. Tanto Belgio anche ai ridossi della top 3, complice il quarto posto di Pieter Devos (su Moms Touple De La Roque), quarto con 36.11, e il il quinto di Gilles Thomas (du Calleryama), decisamente più distante con 46.55 ...