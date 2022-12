Don’t forget the lyrics sta per tornare | Gabriele Corsi pronto a bissare il successo nel 2023

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Gli ultimi giorni dell’anno si sa, si fanno i bilanci, anche nel mondo della tv. Si parla di top, di flop. Possiamo dire senza nessun dubbio che il Nove, ha trovato una vera perla nella nuova edizione dithe! – Stai sul Pezzo, il game condotto da. Il programma, che va in onda dalle 20,20 circa alle 21,30 è stato capace di regalare divertimento, leggerezza, spettacolo e buona musica al pubblico ma non solo. Ha regalato anche ottimi ascolti alla rete., tra ottobre e novembre, ha battuto costantemente il competitor diretto, Tv8 ( che ha proposto una novità, con Nicola Savino), arrivando anche a doppiare gli ascolti della rete. Un vero e proprioche si è cementificato anche nella settimana del ...

Sul Nove Name that Tune in replica 395.000 (2%). Nel Preserale su Rai1 L'Eredità 3.889.000 (23.2%). Su Canale 5 la replica di Caduta Libera 3.075.000 spettatori (18.6%).