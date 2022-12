(Di venerdì 30 dicembre 2022) (Adnkronos) – “Ancheil suo avatar, il suo doppio digitale, una porta di ingresso nel mondo della tecnologia”. E’ quanto annunciato da, anima e ceo della prima Avatar Factory italiana, Igoodi, che il primo gennaio farà il suo ‘ingresso’ in tv (Rai Uno), accanto alla super star Robertonella nuova edizione di ‘con Me’. Presenza ‘coreografica’ e in movimento, coinvolta anche in un esilarante sketch con uno degli ospiti della serata. Copie perfette, un vero e proprio ‘body identity’ gli avatar creati da Igoodi che contengono tutte le informazioni necessarie per elaborare ‘corpi’ perfetti, identici all’originale umano, attraverso sofisticati algoritmi. “Un onore l’esperienza con Roberto– ha confessato all’Adnkronos ...

Yahoo Finanza

... (nella clip alcune dichiarazioni anche del direttore della società,Berlusconi). L'avatar di Bolle non solo darà vita nel programma a un momento di '' inusuale per l'Étoile, ma verrà ......in televisione e legandola alla- in maniera sorprendente e molto, molto divertente " la tecnologia più avanzata degli Avatar. Grazie alla collaborazione con la società di Igoodi di... Danza, Billy Berlusconi, 'anche Bolle in tv avrà il suo clone digitale' Milano, 30 dic. (askanews) - Da sempre appassionato di tecnologia, Roberto Bolle per questa nuova edizione di "Danza con Me" in onda come sempre il 1° gennaio del 2023 in prima serata su Rai1 - prodot ...(Adnkronos) - "Anche Bolle avrà il suo avatar, il suo doppio digitale, una porta di ingresso nel mondo della tecnologia". E' quanto annunciato da Billy Berlusconi, anima e ceo della prima Avatar Facto ...