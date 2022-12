Archeologia | firmato il protocollo d’intesa per la valorizzazione dei siti di Boscoreale

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Al via una collaborazione per la conservazione,e fruizione sostenibile deiarcheologici e naturalistici e delle aree museali in. Saranno integrati fisicamente il Museo del Parco Nazionale del Vesuvio, il sito archeologico di Villa Regina e l’Antiquarium di. In data 28 dicembre 2022 è statoiltra il Parco Archeologico di Pompei, nella persona del Direttore dott. Gabriel Zuchtriegel, l’Ente Parco Nazionale del Vesuvio, nella persona del Commissario Straordinario dott. Agostino Casillo, il Comune di, nella persona del Sindaco dott. Antonio Diplomatico, e la Fondazione C.I.V.E.S., nella persona del Presidente dott. Luigi Vicinanza, finalizzato alla realizzazione di azioni ...

Pompei

Firmato il Protocollo d'Intesa tra Parco Archeologico di Pompei, Ente ... Musei gratis a Capodanno a Roma, da Terme di Caracalla a Galleria Borghese: i tesori da vedere il 1° dell'anno Lo afferma il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, che ha firmato un decreto ...