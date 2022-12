Antonella Fiordelisi non vuole più Edoardo | lo sfogo amaro con Antonino Spinalbese

Leggi su ultimenotizieflash

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Sarà una fine d’anno parecchio amara peredDonnamaria. Questa volta i due si sono allontanati e sembra che la rottura, sia del tutto definitiva. Dopo le discussioni di ieri sera, i Donnalisi non hanno avuto modo di parlare e i due ragazzi si sono confrontati si, ma con altre persone. Mentreha parlato con il Tavassi e con altri vipponi, dicendo di non voler vivere questa esperienza pensando quotidianamente a una guerra da dover fare con la sua fidanzata,si è sfogata con, con il quale non parlava da giorni per una sorta di divieto che il romano le aveva dato.ha spiegato che la delusione più grande è stata quella di vedereinsieme a Tavassi e a Micol, ...