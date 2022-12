Valentina Vignali torna single | con Lorenzo è finita | lo sfogo social

Leggi su vesuvius

(Di giovedì 29 dicembre 2022) La storia d’amore traOrlandi è giunta al capolinea, cosa ha detto lei sul suo profilo Instagram Sembravano complici e innamorati ma qualcosa nell’ultimo periodo è cambiata,Orlandi infatti non stanno più insieme. I tantissimi fan della coppia avevano già capito che c’era qualcosa che non andava e hanno riempito entrambi di domande sul loro attuale rapporto.(Screenshot da Instagram)I due stavano insieme dal 2019, spesso mostravano la loro quotidianità ai loro tantissimi follower. Da qualche tempo però non si fanno più vedere insieme sui loro profili Instagram e questo ha subito allarmato i fan. Ieri la nota cestista e influencer ci ha tenuto a fare un po’ di ...