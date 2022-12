Agenzia askanews

Oltre 120 missili sono stati lanciati contro l'dalle forze russe in diverse, mentre allarmi antiaerei sono stati sentiti in tutto ilpaese. Lo ha confermato su Twitter Mykhailo Podolyak, consigliere del presidente dell'...Oltre 100 missili in arrivo sull', in diverse. Lo ha scritto il consigliere presidenziale ucraino Oleksiy Arestovych su Facebook annunciando un attacco a pioggia nelle prossime ore. E poco dopo è arrivato il tweet del ... Ucraina: ondate di attacchi russi, lanciati oltre 100 missili Kiev, 29 dic. (askanews) - Oltre 120 missili sono stati lanciati contro l'Ucraina dalle forze russe in diverse ondate, mentre allarmi antiaerei ...Guerra in Ucraina, le notizie di oggi. Lavrov gela l'Ucraina: «Mosca non negozierà mai sulla formula della pace proposta da Zelensky». Intanto i russi hanno ...