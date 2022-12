Ucraina | conferenza pace a inizio 2023 | per la Russia è “follia”

(Di giovedì 29 dicembre 2022) (Adnkronos) – Il governo russo ha definito la proposta dell’di tenere un vertice diall’deluna “idea folle”, puntando il dito contro il ruolo degli Stati Uniti nella guerra, a causa del loro sostegno al “regime di Kiev”. “Si tratterebbe – ha detto la portavoce del Ministero degli Esteri, Maria Zakharova – di un incontro nella sede delle Nazioni Unite il 24 febbraio, anniversario dell’dell’operazione militare speciale, per una sorta di ‘vertice di’ che, secondo il piano dei vertici di Kiev, dovrebbe contribuire ad attuare le bizzarre trovate del (presidente ucraino Volodymyr) Zelensky”. “Consideriamo questa folle idea come una nuova campagna pubblicitaria di Washington, che da tempo cerca di presentare il regime di Kiev come una sorta di ...

