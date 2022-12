Sì | è una manovra “di destra” ed è giusto così

(Di giovedì 29 dicembre 2022) https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2022/12/As-Np-1-11.mp4 E alla finefu. Non peggiore, né più in ritardo di tutte quelle che l’hanno preceduta. Il rituale è il solito: la maggioranza che meraviglia la bontà dellaeconomica di fine anno e le opposizioni che la fanno a pezzi. Nulla di nuovo sotto il cielo della politica, ma – consuetudini a parte – non comprendo le critiche della sinistra all’impianto economico presentato dal governo della Meloni quando dicono “è unadi parte”. E lo dicono in ogni apparizione televisiva, in ogni intervista… Continua ascoltando il podcast di Alessandro Sallusti del 29 dicembre 2022 L'articolo proviene da Nicola Porro.

...di transizione dell'economia italiana - collocato tra fine anno e il primo quarto del 2023 - da... Prudente nel ricorso al disavanzo, difensivo nella scelta di concentrare i margini disul ...... i riflettori del mondo puntati sul primo governo di "destra - centro" e sulla prima volta di...(oggi per chi legge ndr) in Senato entro le 12 ci sarà il voto finale con la fiducia sulla. ... Senato, il Governo ha posto la questione di fiducia sull'articolo 1 del disegno di legge di Bilancio - L'aula del Senato si aggiorna alle 9 di mattina - L'aula del Senato si aggiorna alle 9 di mattina Manovra: il governo pone la fiducia in Aula al Senato. Attesa per oggi l'approvazione finale . Il governo ha posto la fiducia in Aula al Senato sulla legge di bilancio. A chiederla il ministro per i R ...Ecco tutte le novità e le principali misure finanziate con la Manovra del governo guidato da Giorgia Meloni. La legge di Bilancio è oggi in Senato per l’approvazione definitiva. È arrivato il giorno d ...