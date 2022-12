(Di giovedì 29 dicembre 2022) L'irricevibile proposta è contenuta in un "video più allucinante del solito", avverte la, "contenente il collaudato campionario di grandi scemenze: uno stufato in cui si mescolano i presunti ...

La Repubblica

Non è la prima volta che la testata finisce nel mirinono vax, e per questo, per il suo ... Ilsottoposto alla Gazzetta è "un argomento che di terrorista ha metodo e bersaglio, al di là ...Soprattutto il gas è stato quindi il coltello puntato alla golaPaesi consumatori. I quali sono stati costretti, nel breve periodo, a subire il; salvo tentare di diversificare le fonti ... Ricatto dei no vax alla Gazzetta di Modena: "La smettiamo col vandalismo se pubblicate le nostre verità" La secca replica del direttore Bedeschi: "Baggianate, vi abbiamo già denunciato". L'Aser: "Clima da terrorismo degli anni di piombo" ...Il colosso statunitense ExxonMobil, seconda compagnia petrolifera privata al mondo, ha avviato una causa contro l’Unione europea contestando la legittimità della tassa sugli extra profitti delle compa ...