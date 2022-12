Recessione nel 2023 | potrebbe fare più danni del Covid e le famiglie hanno paura

Leggi su ilovetrading

(Di giovedì 29 dicembre 2022) La possibilità di una duranelappare sempre più concretamente probabile. L’inflazione è ormai altissima perché da mesi è stabile al 12%. Le banche centrali per cercare di fronteggiare questa fortissima inflazione stanno aumentando i tassi ma questo rischia concretamente di innescare la. In realtà secondo molti le prime avvisaglie dellasi sono già perché lestanno contraendo tantissimo la spesa e perché tantissimi aziende sono già in grosse difficoltà. Durae questioni sociali / I Love TradingCon unache diventa sempre più probabile chiaramente lele grosse paure per il futuro. Infatti mentre le tasse ai ricchi sono state abbassate con l’ultima ...