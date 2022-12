Pd | Damiano | ' sostegno LabDem legato a proposte su temi sociali dei candidati'

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Roma, 29 dic (Adnkronos) - "La rete dei Laburisti Democratici,, nata nel 2017 e presente su tutto il territorio nazionale, ha da sempre studiato, approfondito e affrontato idel lavoro e del Welfare. Siamo molto soddisfatti perché, dopo molti anni, quasi tutti si dichiarano laburisti: soddisfatti perché abbiamo adottato, per primi, questo profilo culturale che, per noi, si richiama a una identità chiaramente di sinistra”. Lo dichiara Cesare, coordinatore dei LaburistiDem. “Anche in occasione della legge di Bilancio abbiamo avanzato le nostre, a partire da precarietà, pensioni e reddito di cittadinanza. Per le primarie del Pd abbiamo avuto contatti e partecipato alle iniziative promosse dai treiniziali: Stefano Bonaccini, Paola De Micheli ed Elly Schlein. Con ...

La Svolta

...comunale di Verona nei primi sei mesi della nuova amministrazione guidata dal sindaco... Nuove risorse adi cittadini in difficoltà. Risorse per 4 milioni di euro (3 milioni provenienti ......Bartocetti " Non possiamo che essere orgogliosi del lavoro dei volontari e di come questa ... Ringrazio la Regione Marche per l'ampioall'iniziativa, in particolare il presidente ... Ultimo'ora: Pd: Damiano, 'sostegno LabDem legato a proposte su ... Roma, 29 dic (Adnkronos) – “La rete dei Laburisti Democratici, LabDem, nata nel 2017 e presente su tutto il territorio nazionale, ha da sempre studiato, approfondito e affrontato i temi del lavoro e d ...NEMI (attualità) - Col vino di Caligola e lo spumante dei Castelli ilmamilio.it Come da tradizione da 10 anni il gruppo di subacquei della Under Water Team Italy, diretto dall'istruttore Jos ...