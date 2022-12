Pianeta Milan

- Prima parte del lavoro in palestra, dove il gruppo ha effettuato l'attivazione muscolare prima di uscire sul campo per proseguire la fase di riscaldamento con alcuni esercizi atletici; nel ...... stop Pellegri: le ultime Leggi anche: non solo Maignan e Origi, stop per Messias e Krunic ... Entrambi dovrebbero comunque essere a disposizione per il 4 gennaio: questo intanto ildel ... Milan, il report ufficiale dell’allenamento prima del PSV Massimo Bonanni, nel suo intervento a TMW Radio, ha parlato del possibile rinnovo di Leao con il Milan: "Il Milan sta facendo il massimo perché Leao è uno dei ...Ultimo allenamento targato 2022 a Milanello, dove la squadra si è ritrovata per preparare la partita amichevole con il PSV in programma venerdì 30 dicembre, ...