(Di giovedì 29 dicembre 2022) ROMA -, fratello di Nicolas, è stato una meteora nella Roma. È arrivato in prestito nell'agosto del 2010, ha giocato soltanto due partite (l'esordio a Cagliari con i giallorossi ...

Corriere dello Sport

ROMA -, fratello di Nicolas, è stato una meteora nella Roma. È arrivato in prestito nell'agosto del 2010, ha giocato soltanto due partite (l'esordio a Cagliari con i giallorossi ko 5 - 1 ...ROMA -, fratello di Nicolas, è stato una meteora nella Roma. È arrivato in prestito nell'agosto del 2010, ha giocato soltanto due partite (l'esordio a Cagliari con i giallorossi ko 5 - 1 ... Guillermo Burdisso: "Totti Un mostro, ho capito perché era diverso" ROMA - Guillermo Burdisso, fratello di Nicolas, è stato una meteora nella Roma. È arrivato in prestito nell'agosto del 2010, ha giocato soltanto due partite (l'esordio a Cagliari con i giallorossi ko ...Malas noticias cayeron sobre Universidad Católica en las últimas horas, ya que el reciente fichaje Guillermo Burdisso se perderá los amistosos de pretemporada con el equipo al sufrir un desgarro. Seg ...