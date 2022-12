Covid | da BF 7 a Gryphon | le varianti che spaventano 

(Di giovedì 29 dicembre 2022) AGI - Daa Cerberus, passando per BF.7: nomi evocativi o fredde sigle alfanumeriche, ledelsono tornate al centro dell'attenzione dopo il boom di contagi in Cina, seguito alla riapertura decisa da Pechino dopo anni di misure draconiane. Il timore è che l'enorme numero di casi, e quindi di replicazioni virali, favorisca la nascita di nuovepiù aggressive e diffusive. Al momento la tumultuosa corsa darwiniana del virus si è fermata alla lettera Omicron, dopo essere passati, tra le altre, per leBeta e Delta, protagoniste di altrettante ondate. Ed è Omicron praticamente il 100% dei casi diin Italia, stando all'ultima flash survey dell'Istituto superiore di sanità pubblicata il 24 dicembre. L'attenzione, al momento, si concentra quindi ...

la Repubblica

AGI - Daa Cerberus, passando per BF.7 : nomi evocativi o fredde sigle alfanumeriche, le varianti delsono tornate al centro dell'attenzione dopo il boom di contagi in Cina, seguito alla ...di Saber Yakoubi - E' di nuovo allarme pandemia in Cina, dove il- 19 si sta diffondendo rapidamente nella sottovariante XBB.1.5. Da sempre i dati che arrivano ... ribattezzata "", sarebbe ... Gryphon, che cos'è la variante Covid che arriva dalla Cina Difficile dire quale sia la variante più diffusa oggi in Cina. Le sequenze depositate nei repository internazionali come Gisaid e Pango sono pochissime rispetto alla mole di contagi che si sospetta in ...L’allentamento delle restrizioni in Cina ha avuto un ruolo importante nello spingere in alto contagi, a causa del diffondersi della variante Gryphon.