Cadice vs Almeria – ultime notizie e possibili formazioni

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Ilcercherà la terza vittoria nella Liga quando venerdì 30 dicembre sera accoglierà l’all’Estadio Nuevo Mirandilla. I padroni di casa sono attualmente 19esimi nella massima serie spagnola, con soli 11 punti nelle prime 14 partite della stagione, mentre l’si trova al 14esimo posto, avendo raccolto 16 punti nelle prime 14 partite della stagione 2022-23. Il calcio di inizio divsè previsto alle 19:15 Anteprima della partitavsa che punto sono le due squadreIlnon è in attività agonistica da quando ha subito una sconfitta per 3-2 contro il Real Union in Copa del Rey il 13 novembre, ma ha disputato quattro amichevoli di metà stagione nell’ultimo mese. Il ...

1 (ore 19.15) Incontro valevole per la quindicesima giornata di Liga. Ilviene dalla sconfitta esterna per 2 - 1 contro il Real Madrid ed é penultimo con 11 punti. A quota 16 ...Su di lui è forte l'interesse del, ma da poco si è aggiunto anche quello dell', proprio il club che i biancocelesti affronteranno oggi in amichevole. Sarà perciò un'occasione buona ... Cadice-Almería, il pronostico: poche certezze dopo la sosta, possibile X con GOAL Sfida Betis-Athletic, domani il Real a Valladolid. Il quadro della 15/a giornata (RISULTATI E CLASSIFICA) (ANSA) ...Per la quindicesima giornata de LaLiga il Cadice ospita l'Almeria: il pronostico prevede un match equilibrato, possibile X con GOAL ...