Bimbo di 6 anni ridotto in fin di vita | la terribile scoperta sul compagno della nonna

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Social. Ventimiglia,di 6in fin di: cos’è successo. La storia che stiamo per raccontarvi arriva dall’Italia e riguarda un bambino di Ventimiglia, un comune italiano di 22 924 abitantiprovincia di Imperia in Liguria. Non può e non riesce a trovare pace, il padre di Ryan, questo il nome del piccolo, che lo scorso 19 dicembre è stato picchiato nella casa, riportando lesioni gravissime. Il piccolo è ricoverato in prognosi riservata al Gaslini di Genova, dove i medici non si sbilanciano sul suo futuro. Vediamo insieme una prima ricostruzione dei fatti da parte degli inquirenti.Leggi anche –> Orrore in casa: undi 6trovato seppellito sotto il pavimento e la sorellina era ...

C'è un secondo nome nel registro degli indagati per lesioni gravissime causate a un bimbo di sei anni, Ryan, trovato gravemente ferito in via Gallardi, a Ventimiglia, la mattina del 19 dicembre scorso. Oltre al compagno della nonna paterna del piccolo, che ieri si è presentato con l'... Ventimiglia, bimbo di sei anni con fratture alle vertebre e lesioni alla milza: si costituisce il compagno… C'è un secondo nome nel registro degli indagati per lesioni gravissime causate a un bimbo di sei anni, Ryan, trovato gravemente ferito in via Gallardi, a Ventimiglia, la mattina del 19 dicembre…