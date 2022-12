Basta bugie | Rampelli sbotta con Castellone | cosa dimentica la grillina

Leggi su iltempo

(Di giovedì 29 dicembre 2022) La manovra del governo di Giorgia Meloni come noto, con il voto a settembre, contiene molte delle misure tracciate da Mario Draghi e qualche provvedimento "identitario". Insomma, chi oggi la critica come il Movimento 5 stelle ha sostenuto - a differenza di FdI - l'esecutivo Draghi. Il cortocircuito delle opposizioni emerge chiaramente nel confronto tra il vicepresidente della Camera Fabio, esponente di primo piano di FdI, e la senatrice M5s Marianel corso di In Onda, su La7. Laspara a zero su tutti i provvedimenti del governo a partire dal Covid perché "non possiamo dare le risposte di tre anni fa, serve il tracciamento a tappeto" e non solo il tampone negli aeroporti ma "anche per gli scali intermedi, si deve tracciare chiunque entra nel nostro Paese" afferma. Che poi ...