Addio a Pelé | O Rei del calcio La famiglia | ' Ti amiamo infinitamente Sei un' eredità per tutti'

(Di giovedì 29 dicembre 2022) "Tutto ciò che siamo, è grazie a te. Ti. Riposa in pace". Così, aggiungendo l'emoticon di due cuori e una foto delle sue mani intrecciate con quelle di sorelle e nipoti, la figlia ...

Generazioni di bambini hanno provato il colpo da fuoriclasse ispirandosi asu un prato di periferia, un cortile, un campetto. E in effetti chiunque poteva ispirarsi per una piccola parte a lui, ...Nel 2014 Maradona disse di non provare altro che rispetto perche stava attraversando drammatici problemi di salute. 'O Rey lo ringraziò appena uscito dall'ospedale dicendogli "Io e te siamo ... Addio a Pelé, il mondo piange il Re del calcio