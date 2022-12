Viabilità Roma Regione Lazio del 28-12-2022 ore 18 | 15

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 28 dicembre 2022)DEL 28 DICEMBREORE 18:05 MARCO CILUFFO UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON IL TRAFFICO IN TEMPO REALE ASTRAL INFOMOBILITÀ SERVIZIO DELLA. INCIDENTE SULLA CARREGGAITA INTERNA DEL RACCORDO CON INCOLONNAMENTI ALTEZZA GALLERIA APPIA POI CODE ALTEZZA LABARO E ALLACCIO CON LATERAMO IN ES TERNA CODE PER TRAFFICO INTESO TRA LE USCITE LAURENTINA E LANINA ALTRE CODE SEGNALATE SULLA VIA CRISTOFORO COLOMBO ALTEZZA VITINIA VERSO OSTIA E SULLA VIA FLAMINIA DALLA TANGENZIALE FINO AL RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST ULTIMO SULLA TANGENZIALE TRAFFICO RALLENTATO TRA CORSO FRANCIA E L’USCITA SALARIA IN DIREZIONE DI SAN GIOVANNI INFINE TRASPORTO SU FERRO ALTA VELOCITA FIRENZECIRCONE RALLENTATA IN DIREZIONE DI FIRENZE ...