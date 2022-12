Viabilità Roma Regione Lazio del 28-12-2022 ore 15 | 30

(Di mercoledì 28 dicembre 2022)DEL 28 DICEMBREORE 15:20 MARCO CILUFFO BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ SERVIZIO DELLA. AL MOMENTO LA CIRCONE SULL EMAGGIORI AUTOSTRADE DELLASI PRESENTA REGOLARE SCORREVOLI LE CARREGGIATE ANCHE IL RACCORDO ANULARE E IL TRATTO URBANO DELLATERAMO BREVI CODE INVECE PER LAVORI SULLA SALARIA ALTEZZA AEROPORTO DELL URBE VERSO IL CENTRO E A NORD DELLA CAPITALE SULLA VIA CASSIA STESSA SITUAZIONE ALTEZZA LOCALITA CAPRANICA IN CHIUSURA IL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA FERROVIA METRE PER LE FESTIVITÀ NATALIZIE SONO SOSPESI I LAVORI NOTTURNI FINO ALL’8 GENNAIO, PERTANTO, I TRENI SARANNO ATTIVI FINO AL TERMINE DEL SERVIZIO ANCHE NEI GIORNI FERIALI. Bene è tutto da marco ciluffo ...

RomaDailyNews

3 " viale dei Trattati di" via Filangeri " via Citta' del Tricolore; Direttrice Bagnolo in ...limitatamente al transito dalla sede operativa dell'impresa titolare del mezzo allaesclusa ...Una svolta, legata alla, che garantirà al territorio i fondi per la realizzazione della ... come stanno facendo i suoi rappresentanti a. Che gli piaccia o no, se vogliono portare ... Viabilità Roma Regione Lazio del 28-12-2022 ore 10:30 ...